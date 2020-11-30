時序已來到11月底，台北股市在11月份表現非常亮眼，大盤剛好就從11月第一個交易日11/2波段低點12480點漲到近期高點13951點，一個月漲了1471點，台積電攻上500元歷史天價堪稱最大推升的力量。就在台股要往萬四叩關同時，外資里昂證券調高台股的目標價到15550點，以過去外資在出研究報告時離譜表現（高會看更高，低會看更壞），投資人當然要聽其言觀其行。

先從技術分析來看台股的狀況，台股前一次高點出現在7月份的13031點，結果後來出現長達3個多月高檔震盪整理，若從整理區間的低點12144點算起，到達頸線13031點，共887點，按照底型突破之後，最小等幅1:1測距來推算，13031+887=13918，其實近期的高點13951點已經初步漲幅滿足。

但會不會有更高點位，如萬四以上會來？若觀察近一周外資的進出，其實外資已經開始出現賣超的動作，特別是期貨多單部位更是大幅減少到15000口，表示外資在接近萬四之際，其實動作也開始保守起來，因此推斷進入12月份的行情，恐怕會先開始震盪或是有回檔整理的行情，投資人在此刻操作上要避免過分追價，以免短套。

不過就整體台股狀況來講，經濟部公布10月份外銷訂單高達515.9億美元，年增9.1%，為連八紅，訂單金額再創歷年單月新高。基本上相對於其他國家飽受新冠肺炎影響經濟成長，台灣的經貿成長的確有目共睹，所以在基本面支撐情況下，台股雖然接近萬四之時，外資動作開始縮手，短線大盤可能要進行整理，但這並非壞事。

試問在過去1個月已經漲了近1500點的台股，有可能在未來1個月再複製1500點行情嗎？這個機率極低，所以讓台股漲多拉回修正整理並非壞事，若12月上半月能先整理，有助於12月下半月在聖誕旺季來臨之時再推升台股會更理想。只要大盤13500點沒有跌破之前，多頭格局仍然沒有破壞，但因為短線指數往上空間不大，建議避開大型權值股，可以布局低檔低估股票。

至於選股方向，近期美國Tesla股價創下歷史新高價位574美元，若從近期低點200美元反彈上來漲幅高達187%，若從分割前去年低點上來則大漲20倍，可見電動車絕對是未來產業趨勢，美國新任總統拜登提倡節能減碳，相信電動車也會是他任內重點產業之一，國內投資人不妨可以從這個方向去選取相關車用相關股票。

台廠將隨著 Tesla 電動車出貨量大幅成長而受惠，在台灣電動車供應鏈中，Tesla 供應鏈中的智伸科、聯嘉、貿聯-KY、乙盛-KY和IGBT產業的茂矽可以留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)