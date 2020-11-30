美籍華裔女星白靈今年以《墮胎師》入圍金馬獎影后，特地從美國奔臺參加典禮，雖然與獎盃無緣，但她預留幾天觀光，除了到北投泡湯，還跑趴臺北夜店，全程被網友目擊錄下。

白靈28日晚間快閃臺北兩間夜店，只見她梳著包頭，身穿低胸蛇紋中空裝，大露傲人C胸，搭配寬鬆的長褲及運動鞋，在台上盡情扭腰擺臀，氣氛嗨到最高點，許多民眾才發現是大明星，圍成一圈狂拍狂尖叫，並與白靈擊掌。

據悉，白靈受到朋友的邀請，到知名夜店放鬆心靈，一連跑了兩家，還與變裝皇后貼身熱舞，但菸酒均不碰，且隔天還有工作，並沒有待太久。

白靈的台灣之旅接近尾聲，30日凌晨於IG上傳一支短影片向台灣的粉絲道別，「我要離開台北了，說不出來，有一點點憂傷，好喜歡這裡好喜歡你們，不過很快，我會回來。」最後用手比了一顆大愛心，粉絲紛紛留言：「歡迎再回來台灣」、「沒想到這麼快要回美國了，嗚嗚想念你～」、「『你是我們的內人！』淑芳阿姨說的話果然沒錯。」

(中時新聞網)