美籍華裔女星白靈今年以《墮胎師》入圍金馬獎影后，特地從美國奔臺參加典禮，雖然與獎盃無緣，但她預留幾天觀光，除了到北投泡湯，還跑趴臺北夜店，全程被網友目擊錄下。
白靈28日晚間快閃臺北兩間夜店，只見她梳著包頭，身穿低胸蛇紋中空裝，大露傲人C胸，搭配寬鬆的長褲及運動鞋，在台上盡情扭腰擺臀，氣氛嗨到最高點，許多民眾才發現是大明星，圍成一圈狂拍狂尖叫，並與白靈擊掌。
據悉，白靈受到朋友的邀請，到知名夜店放鬆心靈，一連跑了兩家，還與變裝皇后貼身熱舞，但菸酒均不碰，且隔天還有工作，並沒有待太久。
白靈的台灣之旅接近尾聲，30日凌晨於IG上傳一支短影片向台灣的粉絲道別，「我要離開台北了，說不出來，有一點點憂傷，好喜歡這裡好喜歡你們，不過很快，我會回來。」最後用手比了一顆大愛心，粉絲紛紛留言：「歡迎再回來台灣」、「沒想到這麼快要回美國了，嗚嗚想念你～」、「『你是我們的內人！』淑芳阿姨說的話果然沒錯。」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。