24歲女國道離奇摔車外遭輾恐截肢 情侶沒吵架關鍵恐在「菱角」

國道6號昨（29日）發生離奇車禍，25歲莊姓女子坐在大貨車副駕駛座，突跌落車道，慘遭大貨車右後輪胎輾壓，雙腿骨折嚴重，右下肢恐面臨截肢。報案民眾一度以為情侶吵架女子憤而跳車，不過之後釐清莊女與男友、也是貨車駕駛陳男並未吵架，反而當時莊女正在「吃菱角」，可能是買完菱角後車門沒關好，才發生意外。

這起車禍發生在國道6號東向3公里舊正交流道入口，民眾報案，男女朋友吵架發生跳車事件。救護人員趕抵現場時，貨車駕駛陳姓男子正撐傘為受傷的莊姓女子擋太陽待援，莊女送醫後，因右下肢開放性骨折、骨盆粉碎性骨折，傷勢嚴重，恐會面臨截肢。

國道七隊表示，莊女掉落後，被貨車撞倒壓在車下，右後車輪輾過雙腿。陳男否認兩人吵架，表示他們在草屯買完菱角後就上車開上國道，當時女友背部靠著車門，邊吃菱角邊跟他聊天，可能因車門沒關好，才會發生摔出車外的意外，並非吵架跳車。因莊女仍在手術中，陳男酒測值為零，肇事原因仍待警方釐清。

(中時新聞網)