高雄甲仙六義山的英文解說看板日前被美國背包客李小飛抓包，是從不相關的英文網頁複製貼上，內容與六義山完全扯不上邊，最扯的是翻譯最後一句還是一段英文網址，連英文不好的人也能看出來的低級錯誤，讓李小飛覺得非常好笑，引發相關單位關注。

美國背包客李小飛（Asher Leiss）28日更新的YouTube影片中，介紹了全台最爆笑的戶外中英文對照看板，就是高雄甲仙六義山的登山步道簡介，中文的部分還算正常，英文翻譯卻牛頭不對馬嘴，像是中文介紹第一句寫著「六義山又名鹿鳴山，海拔784公尺，屬阿里山山脈」，英文卻翻成「(M)mbracing the world. For the first time ever, FanFiction.Net...(擁抱這個世界，有史以來第一次，同人誌網站…」，讓李小飛看傻眼。

李小飛表示，他看過不少文法不對、翻譯很差的英文看板，至少內容正確、看得懂，但六義山的看板很明顯就是從國外網站隨便複製貼上一段文字，沒有經過校對，甚至最後一句還是一段網址，中文根本沒寫到，英文再差也能發現這個錯誤，但相關單位卻沒有一個人指出改正，就這樣製成看板，放在這裡好多年，都沒人注意到，「真的超級好笑！」，他還說希望看板能繼續保留，帶來歡樂。

對此，網友們紛紛留言「抓到再摸魚的公務員」、「丟臉！這種告示還亂貼！」、「連複製貼上都弄不好的公家機關」、「被老外揪出來，真的糗到爆」，而影片曝光後，也引起屏東林區管理處的注意，留言表示謝謝指正，目前已經著手修正更新，日後會更謹慎。

老外看到高雄甲仙六義山的英文翻譯滿頭問號。（翻攝自YouTube Xiaofei小飛）

(中時新聞網)