高雄甲仙六義山的英文解說看板日前被美國背包客李小飛抓包,是從不相關的英文網頁複製貼上,內容與六義山完全扯不上邊,最扯的是翻譯最後一句還是一段英文網址,連英文不好的人也能看出來的低級錯誤,讓李小飛覺得非常好笑,引發相關單位關注。

美國背包客李小飛(Asher Leiss)28日更新的YouTube影片中,介紹了全台最爆笑的戶外中英文對照看板,就是高雄甲仙六義山的登山步道簡介,中文的部分還算正常,英文翻譯卻牛頭不對馬嘴,像是中文介紹第一句寫著「六義山又名鹿鳴山,海拔784公尺,屬阿里山山脈」,英文卻翻成「(M)mbracing the world. For the first time ever, FanFiction.Net...(擁抱這個世界,有史以來第一次,同人誌網站…」,讓李小飛看傻眼。

李小飛表示,他看過不少文法不對、翻譯很差的英文看板,至少內容正確、看得懂,但六義山的看板很明顯就是從國外網站隨便複製貼上一段文字,沒有經過校對,甚至最後一句還是一段網址,中文根本沒寫到,英文再差也能發現這個錯誤,但相關單位卻沒有一個人指出改正,就這樣製成看板,放在這裡好多年,都沒人注意到,「真的超級好笑!」,他還說希望看板能繼續保留,帶來歡樂。

對此,網友們紛紛留言「抓到再摸魚的公務員」、「丟臉!這種告示還亂貼!」、「連複製貼上都弄不好的公家機關」、「被老外揪出來,真的糗到爆」,而影片曝光後,也引起屏東林區管理處的注意,留言表示謝謝指正,目前已經著手修正更新,日後會更謹慎。

老外看到高雄甲仙六義山的英文翻譯滿頭問號。(翻攝自YouTube Xiaofei小飛)

(中時新聞網)