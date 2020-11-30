民進黨政府宣布明年一月起進口萊豬，但至今未提出完整配套措施，民眾仍擔心管制、標示不足等問題。對此，網紅歷史哥今(30)日在臉書痛批，政府對於萊豬管制「佛系把關」，民眾、百姓們的健康就「只能靠緣分」！

針對萊豬進口，先前傳出政府對赴美查廠「不同調」，衛福部長陳時中曾稱無法律規範開放美豬需要查廠，引發批評，後行政院長蘇貞昌雖定調「先查廠再進口」，但仍有少數「舊廠」可免查廠，存在漏洞。而美國疫情嚴重，新冠病毒也有隨冷凍肉品附著進口之虞，面對可能的「破口」如何解決，民眾也不清楚。

此外，日前陳時中面對主題含反萊豬的秋鬥遊行盛況，回應時竟稱，美牛不等於萊牛，萊牛不等於毒牛，那麼「美豬也不會等於萊豬，萊豬也不會等於毒豬」，讓不少民眾認為是「幹話」、聽了火大。

歷史哥發文怒轟，表示蘇貞昌與陳時中對於人民最卑微的要求：標示萊劑，都沒有辦法做出承諾，陳時中還稱「相信台灣未來會自主標示」，政府引萊豬入關，卻將責任甩鍋給業者，政府這個樣子佛系把老百姓們只能自求多福、「靠緣分躲萊劑」！

(中時新聞網)