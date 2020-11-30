國票投顧指出，台股近日在萬四關前呈現高檔震盪，在資金面、技術面偏多氛圍的延續下漲勢有望持續，預期在現有態勢未改變前大盤仍有高點可期，預期12月指數區間在13,700～14,300點之間。

MSCI權重調整將於今日盤後生效生效，國票投顧表示，由於台股三大權重同步遭降，預料將使尾盤交易波動加劇，惟應僅止於短線影響，考量台股正值財報空窗期，在現有資金充沛的支撐下，仍有助於12月作夢行情的延續。 展望未來，國票投顧分析，歐美疫情仍居高不下，多國及地區重啟管制、封鎖措施，所幸疫苗進展相繼傳出捷報，其中，雖牛津疫苗數據遭質疑將重啟全球試驗，但輝瑞、Moderna疫苗可望推出，傳美國最快將從本周起交付疫苗。現階段疫情和疫苗之間依然呈現拉扯，但隨著疫苗的進展加速，已明顯緩解了投資人對於疫情的擔憂。

另一方面，儘管川普仍不願展開政權交接，但隨著密西根、喬治亞等州的結果底定，拜登勝出已無懸念，團隊開始進行上任前的準備，並規劃醫療、稅務等相關政策。目前刺激方案依然膠著，惟燃之急是，美國政府12月11日恐將停擺，傳兩黨議員將就資金問題重回談判桌，市場也期待或可順帶討論刺激法案。

同時，美財政部長梅努欽拒絕了央行擴大緊急貸款計畫，企業信貸、市政貸款和大街商業貸款計畫即將於12月31日到期停止。整體來看，在政權移轉的過渡期間，美國政局恐暫難有明顯突破。

國票投顧認為，日前美國財政部長梅努欽決定在年底讓多個聯準會（Fed）的緊急放款計畫結束，所幸拜登政府欽點前聯準會主席葉倫出任財政部長，市場樂觀以對，預期此舉將可充分地協調財金政策，從而加速經濟在新冠疫情後復甦，也能避免金融市場動盪。

國票投顧表示，歐洲央行（ECB）預定12月重新校準刺激措施，Fed在11月會議紀要亦指出將權衡調整購債規模，必要時加快量化寬鬆(QE)，儘管近期油價攀升和疫苗問世的因素恐使12月中的利率決策會議（FOMC）轉趨樂觀，並降低購債調整的可能性，惟在現有的貨幣政策框架下，現有寬鬆力道仍將維持一段很長的時間。

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