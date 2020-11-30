根據日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade and Industry)剛發布經濟數據，透露日本景氣有正在回溫趨勢。經季節性調整後的10月份工業生產初值，月增率為3.8%，並來到95位置，與上(9)月月增3.9%無分軒輊，但已是連續5個月增加，甚至比路透社經濟專家預測的中位數2.1%，還要來得好。

近5個月來，日本10月工業生產指數，每月雖都有增加趨勢，但若跟去年同期相比，則都是減少狀況。10月年減3.2%，9月更是大減9.8%。

年初疫情影響開始發酵後，若按每個月比較來看，元月份日本工業生產還有增加1.9%，但2月到5月連4個月下滑，4月份甚至還出現大跌近10個百分點。

報告分析，暴增17.9%的一般商業用途機器，增加6.8%的汽車產品，以及大增8.4%的電機與資通電子設備，是讓10月工業生產又增加的主要3個推手。另方面，電子零組件，除汽車外運輸設備，以及除無機，有機化學與醫療外的化學產品，這3項生產卻有減少現象。

另外，在同期出貨項目來看，10月份數字為94.7，月增率為4.6%。 細分內容，增加最多的是汽車，減少的是電子零組件。庫存最多為塑膠產品與除汽車外的運輸設備，最少則為鋼鐵和有色金屬等。

在庫存方面，卻是月減1.6%為95.9，庫存率雖為114.3，但也是月減3%，顯示廠商對市場不敢過於樂觀，進而增加貨物庫存量。

(時報資訊)