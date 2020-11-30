在華爾街股市即將以史上最佳表現為11月畫下句點之際，周日隔夜盤美股道瓊指數與標普500指數期貨走跌。

目前道瓊指數期貨下跌112點或0.37%，為29,762點。標普500指數期貨跌0.23%，但那斯達克100指數期貨微升0.05%。

新冠肺炎疫苖的研發進展接二連三傳出令人振奮的好消息，令投資人對經濟順利重啟的前景更具信心，本月以來道瓊指數已經上漲12.9%，有望創下自1987年1月以來的最大單月漲幅，上周該指數更首度突破3萬點，雖然之後未能守住這個重要關卡。

標普500指數與那斯達克指數上周五均再創歷史新高，11月以來分別上漲11.3%與11.9%，料將創下4月以來的最大單月漲幅。

受惠於樂觀的疫苖消息，對經濟情勢最敏感的周期型股票成為11月的領漲族群。今年來表現最疲弱的能源股，在11月飆升了33.8%，而金融股、工業股與材料股本月以來都上漲至少13%。

在投資人轉進跌深的價值型股票下，小型股本月表現亦相當亮眼，羅素2000指數11月以來上漲20.6%，有望創下史上最大單月漲幅。

儘管11月行情大好，但投資人仍將持續關注新冠肺炎疫情的發展。美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇周日提出警告表示，美國將進入這場大流行病的艱難時期，限制措施與旅行規定都將是必要之舉。上周五加州洛杉磯郡（Los Angeles County）因確診數激增，已經宣布實施新的居家令。不過，紐約市的公立學校已準備於12月7日重新開放。

(時報資訊)