好壞消息參半，上周五歐美原油期貨漲跌互見；由英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC, AZN)與牛津大學(University of Oxford)共同研發之新冠肺炎疫苗，其有效性近期受到外界質疑。專家指出，接種半劑量與接種全劑量的試驗組別，所得出的平均有效性未必能真正反映疫苗效用，這也可能會阻礙其獲得美國和歐洲聯盟監管部門批准的機會。

然而，由於全球疫情仍然嚴重，加上利比亞重新恢復生產，故市場預期產油國聯盟(OPEC+)將會推遲原油增產計畫，使得終場油市漲跌互見。其中美國原油跌幅0.4%，倫敦原油漲幅0.8%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨下跌0.18美元，報每桶45.53美元；12月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.38美元；12月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲0.38美元，報每桶48.18美元。(商品行情網)

(時報資訊)