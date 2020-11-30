CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)完成辦理現金減資約24.45％，今（30）日以每股180.5元恢復交易。由於公司看好2020年第四季營運續揚、對明年成長展望樂觀，股價開盤即跳鎖漲停價198.5元，創上市以來新高，截至9點45分尚有2560張買單排隊。

同欣電因換股併購勝麗，實收資本額自16.53億元增至23.67億元、股本膨脹達43％。為提升股東投資報酬率及每股獲利能力，公司決議辦理現金減資約24.45％、每股退還股東約2.44元，將實收資本額降至17.88億元，使股本膨脹幅度縮小至8.16％。

受惠旺季訂單暢旺及併購效益顯現，同欣電第三季稅後淨利3.9億元，季增30.97％、年增近1.08倍，仍創近5年高點，每股盈餘（EPS）1.8元。累計前三季稅後淨利9.6億元、年增達93.86％，每股盈餘5.17元，雙創近6年同期高點。

同欣電總經理呂紹萍指出，受惠影像感測器需求高於客戶先前預期，且車用市場回溫幅度高於預期，帶動壓力感測器及LED應用等陶瓷基板需求回升，擺脫近年持續下滑態勢，使第三季營收創28.76億元新高，季增39.43％、年增50.82％，優於先前預期的季增近3成。

同欣電10月自結合併營收10.63億元，月增1.26％、年增達51.75％，連4月改寫新高，累計前10月合併營收79.55億元，年增達31.59％，續創同期新高。呂紹萍對第四季營運維持審慎樂觀，認為營收可望季增個位數百分比，帶動今年營運續繳出逐季成長佳績。

展望明年四大產品線，呂紹萍預期3大利多將帶動影像產品業務持續成長，混合模組業務在車用需求不錯、超音波感測頭需求增加下，明年亦可望持續成長，近年因LED應用轉弱而下滑甚多的陶瓷基板亦可望持穩回升，僅RF模組尚須視新產品需求何時顯現而定。

投顧法人認為，同欣電受惠CIS晶圓重組（RW）新產能開出、台廠晶圓加入帶動超音波感測頭訂單增加、以及併購勝麗效益挹注下，明年營運成長動能強勁，加上桃園八德新廠預計2022年下半年投產，未來2～3年營運成長動能無虞，維持「買進」評等、目標價260元。

(時報資訊)