就算火箭明星後衛「忍者龜」韋斯布魯克早就提出交易申請想走，隨著季前訓練營都要開啟了，卻還沒有傳出任何交易跡象。根據《The Athletic》記者艾柯30日爆料，就算韋斯布魯克明確表態要走，火箭仍想把他留下且參加季前訓練營。

由於不滿火箭交易毫無動作，更讓前總教練丹托尼與前總管莫瑞走人，韋斯布魯克很早就跟火箭提出交易申請，期望可以另謀發展，可惜火箭完全沒打算放人，只想撐到新球季開打，讓他繼續留下打球，且企圖發掘出他上季打最好的狀態。

目前火箭新主帥西拉斯打算找出，如何能讓韋斯布魯克跟「大鬍子」哈登同在場上時，努力最大化韋斯布魯克的場上價值，這是這個後場明星組合的最大問題之一，火箭前總教練丹托尼上季的「嘗試」並不成功，如今換成西拉斯再試一次。

艾柯接著爆料，隨著柯文頓被火箭交易到拓荒者，先前在奧蘭多復賽期間，鬧出讓女性檢測人選進入酒店房間過夜醜聞的豪斯，可望重新站回火箭先發位置，這也代表火箭確實沒人可用了，火箭也相信隊上第六人艾瑞克戈登可以重振雄風。

(中時 )