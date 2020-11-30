立法院多次發生杯葛等混亂場面，其中最被外界懷疑的是，當場面混亂時，許多立委不在座位上是否也能由其他委員代按表決器？國民黨立委李貴敏今天在司法法制委員會質詢立法院秘書長林志嘉此事，林志嘉表示，只要確認委員本人有在現場，他就可以請人幫他代按表決器。

民進黨上周五佔領主席台護行政院長蘇貞昌完成施政報告，國民黨則發動「豬內臟大戰」反制。李貴敏質疑，當時很多民進黨立委明明都在台上，卻由他人代按表決器，這樣的表決是否有瑕疵？

林志嘉解釋這「沒有瑕疵」，議事人員都會確認委員有沒有在場才會發表決卡，委員如果在場，但是因為有事不在位子上，比如人在台上不在台下，有授權他人代投就可以。

李貴敏質疑立法院長游錫堃議事不公， 27日跳過國是論壇，妨礙委員在國是論壇發表的權益。對此，林志嘉則表示，國是論壇本來是9點到10點進行，但因為這屆開會以來，被國民黨佔領主席台六次，被民進黨佔領一次，都有跟黨團溝通能不能開國是論壇，他們不願意就無法進行。

李貴敏說，所以27日違反議事規則的是民進黨？林志嘉說，「是」，但他也強調，27日是因為民進黨，但是前幾次都是國民黨。林並強調，當天游錫堃就有宣告，希望各黨團都能自律，

李貴敏也接著問，當天國民黨提的程序問題跟權宜問題為何也沒處理？林志嘉表示，程序問題是要進行國是論壇，但當時會議已經在進行了，所以主席才宣告要各黨團自重。至於權宜問題，國民黨提的是要蘇貞昌道歉，但是不符合權宜問題的定義，權宜問題應該是會場有緊急狀況足以影響到委員權益，國民黨當天喊有異議，因此現場也表決了，表決結果也支持主席宣告。

(中時 )