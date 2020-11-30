時序入冬，這幾天溫度開始下降，不少人準備食補，暖身之餘還希望強化免疫力，安度疫情。但是當您在服用一些藥物時要特別注意，有些食補的食材與藥材，會和藥物起了相互作用，可能減低或是加強藥效，或是導致不良反應，務必慎重。財團法人藥害救濟基金會提醒，選用中藥材作為食補材料前，宜先了解中藥材的正確使用觀念與考量本身現有疾病與體質。

食補是冬季常見的料理，但吃補也得補對時機與體質。例如孕婦、三高者、心血管疾病者或腎臟病者等，宜先詢問中醫師或西醫師，經過專業評估，確認藥物交互作用及辨明體質後，再調配食用適合的食品。

至於哪些西藥會與中藥產生交互作用？要如何運用、搭配食材與中藥材？才能兼顧養生又能吃得安心，藥害救濟基金會做出整理：

藥食同源，許多中藥同時也是食物，為了避免影響疾病治療，或干擾藥效，在食用之前（如藥膳）最好都要諮詢過專業人員。(圖/藥害救濟基金會提供)

慢性病病人在使用藥食兩用的食材前，要留意目前使用中的藥品或保健類食品及考量自身疾病。例如服用心臟用藥（如digoxin）或降血壓藥-利尿劑（如spironolactone、amiloride、furosemide和hydrochlorothiazide等）的病人，若同時食用含甘草的料理，較容易因低血鉀而增加西藥的毒性，或減低降血壓藥的療效。

另一類降血壓藥品-鈣離子阻斷劑（如nifedipine）與人參併用，恐會提高西藥不良反應的發生機率。

至於有服用降血糖藥（如glyburide和glimepiride）的病人，併用甘草後，可能會影響血糖控制；併用黃耆、山藥等藥材時，宜注意可能會有增強降血糖的作用。

常見的抗凝血藥品（如warfarin）也宜避免與當歸、生薑和丹參等藥材併用，曾有文獻指出當歸成分中包含香豆素(coumarin)，具有類似西藥的藥理作用，若長期服用可能會增加抗凝血作用，增加出血風險。

此外，使用抗血小板藥品（如aspirin和clopidogrel）的病人，長期使用當歸、川芎時，則會加重抗凝血作用，提高出血風險的不良反應。建議服用上述藥品的病人，應留意食用含有中藥材的料理，了解潛藏的交互作用風險，食得健康。

酒容易與藥物造成交互作用，恐造成肝腎損傷。(圖/藥害救濟基金會提供)

除此之外，食補時往往會加入料理酒類。藥害救濟基金會也提醒，如果正在服用感冒藥期間，要儘量避免食用燒酒雞、薑母鴨等，因為酒類易與藥物造成交互作用，可能增加藥物副作用，甚至造成肝腎損傷，所以用藥期間，與「酒」相關的應該能免則免。

要如何運用、搭配食材與中藥材，才能兼顧養生又能吃得安心？藥害救濟基金會特別製作圖卡提醒民眾留意。（圖／藥害救濟基金會提供）

(中時新聞網)