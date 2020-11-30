台中市東山高中1名高二男學生，日前放在教室裡飲料疑被摻入強酸洗廁劑。他喝一口覺得味道不對立即吐出來，但口腔已有刺痛感，隨後被校護送急診。醫院檢傷發現他牙齦灼傷，立即通報社會局緊急納入兒少保個案；家長懷疑他遭霸凌氣得報警，要找出惡意傷害孩子的兇手。

台中市教育局主秘王淑懿上午說，學校已報警處理，家長不願意看到孩子受害，未來孩子有飲料上保管，還要加強宣導安全措施，在學校一切都很正常，學校並無霸凌情形；教育局會持續關心協助警方來偵辦，應是單一偶發事件。

據讀者向媒體投訴指出，東山高中爆發生疑似霸凌事件。23日1名高二男學生上午買了1瓶果汁，沒喝完放在教室內。下午再拿出果汁出來喝時，發現味道很怪，立即吐出，口腔突然有刺痛感；老師立即帶他到校護處檢查，隨後送到中國醫藥大學附設醫院掛急診。

教育局表示，該名學生經急診醫師幫他進一步檢查，發現他的口腔黏膜有灼傷痕跡，飲料送驗後也發現內有疑似洗廁劑類的強酸物質，立即通報社工；社會局性侵暨家暴防治中心也將之納入兒少保案件，將對學生日後的心理狀況與家庭照顧進一步輔導與協助。

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(中時 )