印度孟買28日發生一起兒童惡作劇鬧出人命意外！一名5歲男童搭電梯時，2個小姊妹先行離開電梯，卻惡作劇回過頭故意反鎖木門，造成男童被夾在電梯門與走道空隙中，動彈不得，下一秒電梯往上升，男童從空隙中墜落約4樓高度，救難人員將他救出已氣絕身亡。

男童因為姊妹惡作劇， 卡在電梯與走道之間縫隙，不幸重摔到電梯井底身亡。（圖／翻攝自YouTube）

據《印度電視新聞台》報導，這3名姊弟與家人住在孟買貧民窟達拉維（Dharavi），事發當天3人在電梯旁追打嬉鬧，當電梯抵達4樓住處後，姊妹倆先行離開電梯，卻反身把木門關上，導致男童受困在電梯門與走道的空隙中。

影片中，最後一個走出電梯的男童，回頭要把鐵門關上，不料已走出電梯的姊妹，卻回過頭關上另1道木門，造成男童被卡在電梯與走道銜接處的狹窄空隙，不料隨後電梯開始持續往上升，儘管男童用手使力推擠，最後仍從空隙中被擠下，重摔至4樓電梯井底不幸身亡。

男童的母親返家後看不到男童，經追問在電梯井底發現兒子，卻躺在血泊中毫無動靜，救難人員獲報緊急將男童救出，但送醫前已無生命跡象。

(中時新聞網)