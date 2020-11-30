印度近年科技業繁榮頗為仰賴大陸資金，但今年連續出手限制陸資收購企業、禁用逾200款陸資App(應用程式)，已迫使陸資轉移至印尼，據英國《金融時報》(Financial Times)報導，2020年上半年陸資投資印尼暴增55%，該國新創企業規模已破10億美元，躍居東南亞龍頭。

智慧型手機與家電製造商小米旗下順為資本、阿里巴巴集團旗下BAce資本都表示，正將資金投入印尼。目前實質管理順為資本約30億美元資金的共同創辦人許達來說，公司在印度暫時專注於管理現有投資組合的公司，不會有新投資，也計劃在印尼敲定更多交易。另名不具名的大陸風險投資家表示：「既然印度已經關閉，印尼就是東南亞唯一值得關注市場。」

印尼預估人口已破2.8億，是全球第4大國，除陸資外，美國不少科技龍頭與線上金融巨擘如臉書(Facebook)、谷歌(Google)、PayPal今年也都展開在該國投資計畫。谷歌東南亞及南亞業務董事總經理戴薇絲(Stephanie Davis)說：「中資仍然是區域內非常重要投資者，特別是在電子商務領域。」

許多印度領跑業界的新創產業都來自於陸資挹注，例如線上支付公司Paytm、外送餐飲公司Zomato、數位教育平台Byju's等，但今年4月限制陸資比例後，Zomato就未收到螞蟻集團的1億美元資金；旗下App名列上周43款被禁App的阿里巴巴集團也正考慮降低對Paytm支持。

今年上半年據統計，印尼科技業所獲陸資達28億美元，較去年同期成長約55%。印尼新創公司在估值、融資能力也明顯跑贏在越南、泰國同行，甚至有些籌資規模已經堪比矽谷獨角獸。

不過或許因為在印度不愉快印象，陸資對印尼相對謹慎，特別是許多印尼新創公司正試圖複製印度公司的成功過程，不具名風投人士說：「尤其是那些以印度為藍本的公司，很難證明現在的估值合理。太多資金在追逐太少的優質初創公司。」

(中時新聞網)