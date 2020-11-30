美股上周五表現強勢，台積電ADR、聯電ADR收高；台積電(2330)、聯電(2303)今聯袂開高，聯電買盤湧入，股價突破40元再創新高。

台積電ADR上周五以98.74美元作收，上漲1.25美元，漲幅1.28%。換算每股為台幣568.96元。台積電上周五股價為489元，失守5日線的491元；今早則是開漲4元達493元，重回5日線之上。

聯電ADR上周五以6.97美元作收，上漲0.2美元，漲幅2.95%。換算每股為台幣40.16元。聯電上周五股價為39.15元，今早盤帶量突破40元；盤中大漲3.65元至42.8元，再創18年來新高價。

8吋晶圓代工漲價效應擴大，僅台積電表示不會漲價，聯電(2303)與世界先進(5347)從本季開始調漲代工價格，陸廠中芯國際也跟進漲價，明年價格續看漲，將挹注聯電、世界先進明年營運持續成長。

隨著5G智慧手機對電源管理晶片需求倍數增長，加上面板驅動IC與感測器等需求強勁，8吋晶圓代工產能吃緊。就台廠來看，以聯電8吋廠數量最多，在兩岸布局8座8吋晶圓廠，因此受惠程度高。因應產能不足，聯電也表態會努力尋廠、伺機併購。

另外，亞系外資在最新的報告中表示，近期8吋晶圓代工訂單需求強勁，且聯電可能數年後才面臨與美光之間的民事賠償訴訟，決定調高聯電目標價至38元，但考量美光提出民事賠償訴訟風險仍在，重申「劣於大盤表現」評等。

(時報資訊)