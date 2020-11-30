《商情》料需求提高 支撐馬來西亞棕櫚油漲逾3％ 10:172020/11/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料需求提高，支撐上周五馬來西亞棕櫚油漲逾3%；因棕櫚油進口國印度削減進口關稅，市場預期能刺激購買意願，因此緩解投資人對需求下滑的擔憂，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格逆轉早盤跌勢，另外大馬地區天氣不佳影響，以及勞動力短缺，使棕櫚油產量減少，令棕櫚油價格進一步走揚超過3%，上周累計漲幅約1.5%。 終場2月棕櫚油期貨收高111馬幣或3.4％，報每噸3,338馬幣，為11月19日以來最高收盤價；大連期交所豆油下跌0.4％，棕櫚油上漲0.5％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #支撐 #馬來西亞 #漲逾 #馬幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價提振 BDI指數漲近1％ 10:002020/11/30 財經 《商情》市場氣氛樂觀 帶動紐約棉花漲逾1％ 10:002020/11/30 財經 資金充沛 中長多行情強勢 名師：12月攻上萬四 04:102020/11/30 財經要聞 原油反彈 台塑化 撥雲見日 04:102020/11/30 財經要聞 《商情》鋼筋、廢鋼再漲200元 10:512020/11/30 財經 漲勢兇猛！房價10大強漲區出爐 答案讓眾人意外 10:512020/11/30 房市新訊 疫苗行情發酵 資金湧入亞股 04:102020/11/30 投資理財 全台房價 三年半漲逾一成 04:102020/11/30 產業．科技 旺宏、華邦電 資金追捧 04:102020/11/30 證券．權證 陸11月製造業PMI升至52.1 逾3年高 10:292020/11/30 財經 財經熱門新聞 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 印度不友善 陸資轉移造出東南亞新創龍頭 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 高雄男狂買1元塑膠袋洗發票中獎30張 財政部說話了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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