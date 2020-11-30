料需求提高，支撐上周五馬來西亞棕櫚油漲逾3%；因棕櫚油進口國印度削減進口關稅，市場預期能刺激購買意願，因此緩解投資人對需求下滑的擔憂，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格逆轉早盤跌勢，另外大馬地區天氣不佳影響，以及勞動力短缺，使棕櫚油產量減少，令棕櫚油價格進一步走揚超過3%，上周累計漲幅約1.5%。

終場2月棕櫚油期貨收高111馬幣或3.4％，報每噸3,338馬幣，為11月19日以來最高收盤價；大連期交所豆油下跌0.4％，棕櫚油上漲0.5％。(商品行情網)

(時報資訊)