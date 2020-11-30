上周台股的周K線連四紅後，30日指數盤中再創13,969點歷史新高、且維持高檔震盪格局。群益證券看本周台股指數區間為13,600-14,100點，本周看好四大題材類股，包含：疫苗受惠概念、PS5概念股、低基期原物料股、載板股等。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.美國聯邦總務署（GSA）23日下午已通知總統當選人拜登，川普政府準備好展開正式的政權交接。

2.美媒報導，拜登將任命聯準會（Fed）前主席葉倫出任財政部長，經濟學家和分析師樂見其成，認為任命葉倫代表財政部將和聯準會攜手振興經濟，修補經濟傷痕。

3.全美零售業聯盟（NRF）公布預測顯示，預估年底消費旺季銷售成長將上看5.2％，近期受疫情惡化打擊的消費者信心有望因疫苗利多而逐步改善。

4.買方積極，10月購屋貸款餘額年增幅續創13年半來新高；央行公布10月購屋貸款和建築貸款（土建融）餘額，分別來到7兆8,768億元、2 兆3,651億元，雙雙續創歷史新高。

5.高通獲美政府批准，可向華為銷售4G晶片，預計新組裝完成的4G手機，最快明年第1季上市，此舉將有助於台積電、聯發科、鴻海等上下游台系供應鏈出貨；據《德國之聲》報導，預計12月送交內閣批准的資訊安全法案，沒有明文排除華為。

(工商 )