立法院27日上演「豬內臟大戰」，國民黨拿豬內臟當抗議武器，搞到立法院議場臭氣沖天。立法院秘書長林志嘉今天被問及如何處理被豬內臟搞臭的地毯，林志嘉表示，目前先請清潔公司讓議場盡量恢復到沒有味道，但如果實在無法，必須換地毯，估價要一百萬，一定會跟國民黨求償。

林志嘉表示，立法院總務處當天就請清潔公司清洗，28日、29日也有做特別的消毒與清洗，都在進行中；希望清洗後能夠沒有留下任何味道，但要看這幾天的情況，如果真的沒有味道，就不會做更換地毯的處理。清潔公司做特殊清洗與消毒，大概要5萬、6萬元，如果換地毯的話就要100多萬。

民進黨立委劉世芳質詢，地毯求償該由誰支付，林志嘉表示，如果要換地毯就是一百萬，誰破壞就是誰買單，一定會向國民黨求償。劉世芳說，之前國民黨破壞議場的41萬還沒繳交？林志嘉說，還沒繳交，我們是相信國民黨有承諾就要執行。

林志嘉指出，歷來破壞議場的黨團等都有支付賠償，太陽花學運時，學運領袖林飛帆、陳為廷等人賠償263萬，時代力量黨團為抗議勞基法破壞議場賠償12萬，民進黨民國101年為抗議瘦肉精破壞議場也賠償2萬多，國民黨抗議監察院人事案41萬還未繳。

民進黨立委吳玉琴質詢，立法院議場安全管理維護管理要點就有規定，「會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備」，但國民黨還是攜帶不相干物品還有喇叭進場還破壞議事設備，立法院怎麼管理？

林志嘉坦言，議事人員其實沒辦法阻止委員，不可能對委員搜身，「我們也無奈」，如果大家認為這樣的情況會造成議事的破壞，就應該各黨團一起來約束，雖然要點有規範，但還是要靠委員自律，各黨團自己約束。

(中時 )