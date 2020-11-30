高雄六合夜市昨（28）日舉辦「辦桌免費吃」活動，網羅多種人氣美食，吸引不少人到場，但沒想到現場不但沒有辦桌，排隊拿到的木瓜牛奶也只是一小杯試喝，且只有前50人免費，甚至連六合夜市管委會也不知道活動細節。對此，主辦單位高雄市經發局出面解釋，強調會檢討改進。

高雄市經發局舉辦「辦桌免費吃」，活動於下午6點半開始，共有3場次的「辦桌免費吃」及「加一元多一件」好康搶購活動，邀請民眾到六合夜市免費吃美食、搶好康。

不過民眾到場發現，不但沒有擺桌請客，免費喝的木瓜牛奶也只是一人一小杯，令人相當傻眼，氣得大罵活動亂七八糟、騙很大。

綜合媒體報導，六合夜市管委會主委莊其章表示，沒有收到市府通知，是公關公司標去，但也沒有主動溝通。高雄市經發局則解釋，因是快閃活動，所以只是請民眾「品嚐」，委託廠商可能沒有和管委會溝通清楚，造成民眾困擾，會檢討並改進。

臉書「比特王」也轉PO相關報導指出，有經費搞變頻冰箱、液晶電視、掃地機器人，怎麼不多給點經費給攤商，讓他們把活動做得更盛大，且最誇張的是，六合夜市管理委員會根本不知道這個活動，「高雄市經發會辦活動是辦給自己爽嗎？」

其他網友則說，「我笑了！木瓜牛奶流水席」「不知道用這場活動申請多少經費」「這木瓜牛奶太鬧了吧」「花多少是大家最好奇的？」「我還以為是Costco試吃勒」「我當天有去很傻眼！真的是開天窗」。

(中時新聞網)