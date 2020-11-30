中央大學校景。(中央大學提供)

108課綱上路後，鼓勵高中生多元選修課程，強化自主學習能力。國立中央大學30日發出新聞稿表示，該校致力教育資源在地深耕，開設160門大學先修課給高三學生修讀，包括中央大學附屬中壢高級中學、武陵高中、永春高中、大直高中等校都有學生修課。

中央大學表示，該校每學期160門提供高中生修讀的先修課程，涵蓋基礎概論、基礎學科、自然科學、語文、文化、藝術等領域。中央大學教務處表示，在中央大學修讀大學先修課程，除了可獲取大學學科知識、提前體驗大學校園生活；其次還可在高中「學習歷程檔案」展現學習的主動性、學習熱情與成果，也是未來申請大學入學時的亮點；通過課程後，中央大學將提供修課證明；如經未來錄取學校認可學分，亦可申請抵免大學學分，可謂一舉多得。

中大先修課程每學期開學前一個月由就讀高中統一推薦報名，並經中央大學教務處、授課教師審查，每生每學期至多選擇4門課。

(旺報 )