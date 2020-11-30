受到國際廢鋼原料價格推升影響，豐興(2015)30日開出的本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲200元，型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸牌價為8,400元，鋼筋每公噸牌價為16,400元，型鋼每公噸牌價維持20,600元。

(工商 )