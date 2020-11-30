大陸製造業活動持續回溫，大陸國家統計局30日公布，11月份製造業採購經理指數（PMI）升至52.1，創下逾3年高點並勝於預期，比上月升0.7個百分點，連續9個月位於50臨界點以上。

根據統計局官網，統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，11月各項分類指數普遍改善，製造業市場活力進一步增強，恢復性增長明顯加快。在調查的21個行業中，PMI位於擴張區間的增加至19個，製造業景氣面有所擴大。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI為53、52和50.1，分別比上月上升0.4、1.4和0.7個百分點，均位於臨界點之上。

在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數升至54.7，比上月升0.8個百分點，表明製造業生產量增長有所加快。

新訂單指數升至53.9，比上月升1.1個百分點，表明製造業市場需求加快復甦。

原材料庫存指數為48.6，比上月回升0.6個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

從業人員指數為49.5，比上月回升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度小幅改善。

供應商配送時間指數為50.1，雖比上月回落0.5個百分點，但仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月略有加快。

(工商 )