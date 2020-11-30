新台幣匯率持續強勢升值，直接向彭總裁關卡挺進，營建資產族群今（30）日也強勢表態，其中日勝生（2547）上周舉辦法說會釋出潛在業績利多，早盤即拉出一根漲停，今早再度帶量上攻，強鎖漲停，站上13.40元波段新高點。

日勝生上周法說會釋出不少潛在利多訊息，青埔新案「新京站」總銷18億元，已100％銷售一空，預計2021年第二~第三季完工交屋入帳；京站商場第三季業績已明顯攀升，第四季更進入消費旺季，全年貢獻度可望發威；另外還有板橋「幸福站」一樓店面今年和明年持續銷售，新成屋「超．站S」已售六成，也是今年和明年的業績之一，市場預期，2021年業績持續亮眼可期。

循環經濟事業方面，日鼎水務獲利穩定，貢獻日勝生獲利比重最高。

另外，勇奪台中捷運兩案共構宅，及高雄BOT案，則為未來幾年陸續貢獻的主力大案。

今天日勝生一開盤就鎖住漲停，至13.40元；成交張數不到一小時，即站上1.4萬張，價量齊噴。

(工商 )