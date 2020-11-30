英國資深男星史恩康納萊縱橫好萊塢數十年，所演過最為人所熟知的角色，正是諜報經典電影《007》，是影史上首位「詹姆斯龐德」，高大帥氣模樣讓他紅遍全球，不幸的是，史恩康納萊於上月31日過世，享耆壽90歲，直至本月中旬他的死亡證明才核發，確認他是因心臟問題、肺炎並呼吸系統衰竭，因此殞命。

史恩康納萊所飾演的詹姆士龐德，被公認是「最性感007」，而他最後一部接演的電影是2003年的《天降奇兵》，2006年領取美國電影學會終身成就獎時，史恩康納萊也宣布息影，之後盛傳他要復出演印第安納瓊斯電影，但被他否認，笑言：「退休實在他X的爽快」。

史恩康納萊不僅是好萊塢影史首位詹姆士龐德，也被公認是「最性感007」。(圖／達志影像)

史恩康納萊神隱多時，直到今年萬聖節當天傳出噩耗，他凌晨時分於巴哈馬首都拿索的家中病逝，老婆事後也對外證實當天家人都陪在他身邊，史恩康納萊就在睡夢中悄然地走了，據《TMZ》報導，史恩康納萊的證明直到本月中旬才被相關單位核發，文件上指出他本有心律不整、心房震顫問題，而當時還有肺炎症狀，加上年事已高導致呼吸系統衰竭，精確的死亡時間為當日凌晨1點半。

史恩康納萊的妻子羅克布倫事後向外媒透露，其實丈夫罹患失智症，這疾病對他造成了很多磨難，生前甚至已無法表達自己，他不願意過這樣的生活，心願就是能平靜離開人世，最後真的在睡夢中離開，也算圓了心願。

(中時新聞網)