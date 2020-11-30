1.聯電(2303)：本季開始調漲8吋晶圓代工價格，加上27日ADR大漲2.95%，今早股價漲逾4.5%，突破40關。

2.第一銅(2009)：陸11月製造業擴張加速，提振市場對金屬需求增加的預期，27日期銅上漲97美元，激勵今早股價疾拉漲停鎖死。

3.海光(2038)：綠電題材續發威，外資買超不停歇，今早股價衝上14.5元、近兩年半新高，近逼漲停。

4.美亞(2020)：12月鋼管價每公噸漲300～500元，外資27日擴大買超，今早放量攻高逾6%，拉出一根長紅棒。

5.大成鋼(2027)：Q4拚轉盈，明年重回獲利，投信連兩日買超力挺，今早股價續漲約4%，拿下鋼鐵人氣王。

6.三陽(2206)：機車業績續衝鋒，汽車事業添Venue勇將，市場看好Q4獲利將登全年最高，今盤初即飆上漲停鎖死。

7.農林(2913)：27日擺脫短均糾結，今開盤約40分鐘後多頭大爆發，噴量衝上19元、漲幅逾9%。

8.錩新(2415)：間接打入特斯拉、車市復甦，營運吃大補丸，股價直闖20.65元漲停，飆波段新高價。

9.南電(8046)：載板族群關愛不斷，加上軋空題材，晨盤挾量高漲近6%，登182元之短波高點。

10.環科(2413)：5G、特斯拉雙題材，早盤一度衝上23.75元漲停價，盤中維持7.5%以上漲幅。

11.矽瑪(3511)：外資終結連6賣超，Fitbit、佳世達題材加持，人氣火熱，股價高鎖31.35元漲停。

12.矽統(2363)：聯電漲勢火燙燙，市場雨露均霑，晨盤人氣爆棚一度高漲近7%。

13.矽力-KY(6415)：5G燒、晶圓代工產能吃緊，早盤再度點火，一度上漲逾4.5%。

14.大亞(1609)：太陽能電廠布局邁收割期，外資27日回補，早盤漲逾2%。

15.中壽(2823)：開發金公開收購股權，早盤噴量觸及漲停。

16.台玻(1802)：營運漸入佳境，三大法人連4日買超，早盤放量漲逾8%，改寫前高。

17.太子(2511)：台北時代寓所12月2日開幕，股價先行慶祝、漲逾3%。

18.日勝生(2547)：法說後熱度依舊，早盤拉出第2根漲停。

19.佳世達(2352)：TCSA台灣企業永續獎奪四獎，外資連11日買超，早盤漲逾3%，登1年來新高。

20.鈺德(3050)：獲利穩健吸引買盤進駐，股價連拉3根漲停，改寫逾10年高價。

21.環球晶(6488)：擬每股125歐元收購Siltronic AG，激勵今跳空漲停，登近2年半高價。

22.中美晶(5483)：環球晶報喜+獲投信連4買，晨盤火速攻頂，登波段高。

23.台勝科(3532)：看好下季市況很健康，早盤獲大單敲進一度漲停，來到5個月高價。

24.元山(6275)：近8日外資天天買超，晨盤放量攻頂，改寫逾1年新高價。

(時報資訊)