住商機構企畫研究室統計旗下加盟店11月成交業績，全台與上月相比增加6.0%，較去年同期大增34.5%，六都除新北與桃園低於上月外，其餘表現都不錯，台北市月增2.1%，年增38.2%；新北月減3.9%，年增31.1%，桃園月減0.3%，年增30.6%，台中月增12.8%，年增25.8%，台南月增18.8%，年增45.3%，高雄月增4.4%，年增33.0%。住商機構企畫研究室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，在第四季雖有打房風聲，但對預售影響較深，仍不影響成屋交易進度，傳統旺季效益持續。

綜觀六都表現，月成長以新北和桃園較弱，呈現北弱南強格局。年成長六都均大幅增加，成長均超過兩成五以上，徐佳馨分析，時至年底，雖有自用盤進場，但新北與桃園對於不少自用客戶來說，頗具壓力，當買方購買力沒有增加，自然呈現弱勢，台南與台中重大建設頻傳，預售市場火熱，後市頗值得留意。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，近期政府對於房市熱絡示警，央行要求各銀行強化不動產受信風險管控，金管會也提出核貸及貸後管理，市場普遍預期之後貸款條件將受限制，或有新政措施管制房市，故在新政上路前，交易量依然有所表現。

(時報資訊)