淘帝-KY(2929)董事會通過董事改選名單提名，包括新增兩位董事及兩位獨立董事名單候選，明年1月21日將召開臨時股東會進行全面董事改選。

淘帝-KY表示，此次全面董事改選名單中，預計提名董事程章濤、連之騏；獨立董事廖開展、吳金山。其中，台籍的連之騏具有豐富國際貿易經驗，目前擔任台灣財茂國際貿易主管。獨董台籍的為淡江大學財務金融系博士、財金系副教授吳金山。

此外，新增獨董提名律師廖開展，為大陸十大律所之一錦天城律師事務所高級合夥人、福州市律師協會副會長，1988年開始執業，長期專注於公司業務，具有豐富、廣泛的商業意識及跨境公司業務經驗，尤其擅長企業併購及相關融資業務。

升任稽核主管陳建瑋為公司財務會計主管，2006年畢業於台大農業經濟學系，擁有台灣會計師及證券分析師資格。此次淘帝-KY提名子公司財務總監程章濤為新一屆董事候選人，程章濤具備福州大學工商管理碩士、大陸會計師及註冊證券分析師等資格。

(時報資訊)