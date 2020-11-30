瑞昱(2379)第四季營運維持第三季強勁動能，可望衝出淡季不淡，展望2021年，瑞昱在WiFi、藍芽將扮演雙箭頭，扮演營運成長的兩大功臣，除此之外，包括乙太網路、智慧交換器、STB SoC(系統單晶片)等均持續站穩成長軌道，挾台股今創高氣勢下，瑞昱開高走高，盤中漲幅在1.2%，股價最高站上380.5元。

瑞昱第四季大部分產品線都將持續成長，第四季單季營收有機會相較第三季持續成長，但因晶圓產能受到限制，目前供需缺口超過10%，故將無法滿足所有訂單，恐將會出現延遲到2021年上半年的狀況。

展望2021年，瑞昱點名WiFi、藍芽的成長動能最強，以WiFi6來說，因為目前終端使用率還算低，瑞昱第一波WiFi 6升級潮將來自PC、路由器以及PON產品，目前WiFi6價格約為WiFi5的2倍，所以WiF6的出貨增加對瑞昱營收有非常大的幫助，且美歐以及亞洲快速成長的IoT市場，也將對瑞昱衝刺WiFi6有很大的幫助。

至於藍芽部分，今年受到疫情衝擊，TWS(無線藍芽耳機)終端消費市場表現不如預期，尤其是原先或市場看好的ANC(主動降噪)，瑞昱今年具有ANC功能的TWS出貨約10%，預計明年至少會翻倍成長，目前不具備ANC的TWS晶片價格已滑落到1美元以下，主要就是因為競爭激烈，所以明年ANC的產品量增，對於瑞昱TWS產品單價支撐將有實質助益。

除WiFi、藍芽外，瑞昱在2021年還看好乙太網路、智慧交換器、STB SoC、IP cam以及消費性電子等也將扮演成長動能，惟TV SoC因為歷經2019~2020年的兩年大波段成長，故2021年表現將呈現持平。

(時報資訊)