根據Sensormatic Solutions提供的初步數據，美國「黑色星期五」的實體商店流量與去年同期相比大減52.1%。不過，根據Adobe Analytics調查，「黑色星期五」的線上銷售額較去年同期暴增21.6%，並創下歷史新高。

全球零售諮詢公司Sensormatic Solutions出具報告指出，受疫情影響，美國民眾前往賣場的意願降低，並轉而湧向線上購物。

此前該調查公司預測在今年為期六周的節日購物季，零售商店的流量料將較去年下滑22%～25%。美國每年年底的購物季按照慣例在周四感恩節後的周五登場，並將一直持續到年底，美國人在這段期間的消費力道，對美國、乃至於全球產業都具有關鍵性的影響。

Sensormatic Solutions主管Brian Field表示：「我們知道黑色星期五的商店流量會下滑，只是不知道會跌多少，因擔心社交距離限制與這場大流行病，購物者將把他們的採購分散到整個購物季」。

不過，新冠肺炎疫情使線上購物人數創下歷史記錄，因為零售業者在網站上推出眾多「破門而入」的大特賣活動，並鼓勵消費者在網路上購買，然後在路邊取貨。美國疾病控制與預防中心也建議美國民眾在感恩節後翌日於網路上購物。

根據調查，今年黑色星期五的高峰時段仍然相同，落在約下午2點。

周四感恩節當天，包括沃爾瑪、Target在內，許多零售商都因為疫情而關閉門市，因此零售店流量與去年相比暴跌94.9%。而上周截至周四，全美零售商店客流量下滑45.2%。

另根據Adobe Analytics的調查，今年黑色星期五的線上血拚金額較去年暴增21.6%，達到90億美元，創下歷史同期新高，並創下了美國有史以來單日網購額的次高記錄，僅次於2019年的「網購星期一」（ Cyber Monday）。今年的「網購星期一」則有望刷新單日網購額記錄，預估將介於108億至127億美元，相當於較去年成長15%至35%。

(時報資訊)