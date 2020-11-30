英國外長拉布(Dominic Raab)周日指出，英國與歐盟正進入「意義重大」的一周；目前貿易談判進入最後幾天，許多嚴重差異仍待解決。

歐盟談判代表團上周五晚間已經抵達倫敦，並在上周六早上開始面對面的溝通。首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)再前往協商會議的路上對媒體表示，即使是禮拜天，也要持續工作。目前雙方正試圖在年底過渡期之前，挽救每年一兆美元的貿易。

英國脫歐過渡協議將在12月31日到期，英方表示將不會尋求延期。而該延期需要雙方的同意，目前已無時間來進行新延期工作。

拉布在泰晤士廣播(Times Radio)訪問中表示，「底線是...在正常的程序中，我們必須在下周或接下來的幾天達成協議」。

英國外長在上周末稍早曾暗示，在確保歐盟和英國的(企業)公平競爭，公平競爭條款已經取得一些進展；但是漁權問題仍然是最難解決的問題。

儘管只佔英國經濟0.1%，但漁權已經成為雙方一種主權象徵問題，英國拒絕歐盟提案，認為英國為一主權完整國家，必須完全控制其海域，英國也一直要求增加捕魚的配額(quota)。

英國The Telegraph在周末曾報導指出，歐盟準備在漁權上對英國作出讓步，但該報沒有進一步提出細節。歐盟首席談判代表巴尼耶在上周五先與法國等主要捕魚國的代表商談之後，當日稍晚隨即飛往倫敦。

路透引述英方人士指出，目前尚未安排英國首相強生(Johnson)與歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)的通電，若有安排，即為談判達成協議或是破局的時候。

(時報資訊)