江蘇長電旗下封測大廠星科金朋傳將遭美國商務部列入軍事最終用戶（MEU）管制清單，由於多家美系晶片大廠均為星科金朋客戶，法人預期若星科金朋確認遭列入MEU清單，則包括日月光投控(3711)等台系封測廠將可望顯著受惠相關轉單效應。

在相關消息激勵下，日月光投控今（30）日放量直攻漲停價81.8元，創10個半月新高，華泰(2329)放量勁揚5.02％至13.6元。京元電(2449)、菱生(2369)、矽格(6257)、台星科(3265)、超豐(2441)亦分別上漲1.6～2.87％，惟隨後漲勢收斂至0.2～2％。

江蘇長電2015年與新加坡淡馬錫集團控股簽約，收購旗下封測廠星科金朋，但不包括原台灣子公司台星科，並與台星科簽訂5年保障下單合約，已於去年8月結束。而矽格2017年透過收購上層控股公司，目前間接持股台星科51.88％，為台星科最大單一股東。

雖然星科金朋遭江蘇長電併購，但2家公司仍維持獨立運作，包括蘋果、高通、英特爾、超微、輝達等美系晶片大廠均為星科金朋主要客戶。法人預期，若星科金朋確遭列入MEU清單，則相關封測訂單恐將大舉轉單台系封測廠，成為最大受惠者。

法人預期，封測龍頭日月光投控因客戶群重疊度最高，受相關轉單效益受惠最大，華泰、菱生、京元電、超豐、台星科、矽格等封測業者亦可望跟進受惠。由於封測產能已預期將供不應求至明年第二季，若星科金朋再遭管制，封測產能吃緊漲價效益可能進一步延長。

(時報資訊)