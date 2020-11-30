摩根士丹利證券最新針對大陸智慧機消費者調查發現，在非蘋、非三星用戶中，有高達45％使用者希望自己的智慧機搭載的是高通的晶片，相對只有12％使用者青睞聯發科（2454）晶片，品牌形象鴻溝依然存在，加上來自5G的動能已大致反映在股價上，因而降評聯發科至「中立」。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻不諱言，原先以為在大陸半導體在地化趨勢，加上率先且及時推出5G高階晶片天璣800與1000，在大陸消費者心中的品牌形象應可望大躍進，但調查結果並非如此，品牌形象依然與高通有段差距。要是消費者的意願回頭影響到智慧機品牌廠的採購策略，將不利聯發科的混合單位售價。

其次，大摩調查亦顯示，高達78％智慧機用戶認為升級5G網絡極為重要，搭配低價版5G智慧機在大陸市場大行其道，預期全球5G智慧機需求上看6億支，大陸就占其中一半。不過，儘管大陸2021年的5G換機潮值得期待，但從聯發科股價來看，應已反應相關利多，現在反而要留意聯發科在5G晶片市場的市占變化與單位售價。

(工商 )