立院內政委員會今日審查中選會2021年度預算及施政計畫報告。根據中選會施政報告內容指出，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案已達法定連署人數，將於明年1月16日舉行罷免投票。另無黨籍高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中、高閔琳等人罷免案，目前仍在作業中。

前國民黨高雄市長韓國瑜罷免案於今年6月6日投票通過，已故國民黨高雄市議長許崑源在當日晚間輕生離世。同日王浩宇卻在臉書發文「力挺韓國瑜，高雄市議長許崑源墜樓身亡。」引發網友批評及不滿，發起罷免連署，經中選會作業後，認定已達法定連署人數，決議2021年1月16日(六)舉行罷免投票。

受王浩宇牽連，過去針砭韓國瑜又風格強烈的黃捷、陳致中、高閔琳等高雄市議員，也遭民眾提出罷免案。

黃捷罷免案領銜人劉女士於今年7月31日提案，經中選會委員會決議後，於9月24日開始連署，並在11月20日向高雄選委會提出連署人名冊，刻正查對連署人名冊中。

陳致中罷免案領銜人蔡先生於今年8月3日提案，中選會決議後，於9月3日開始連署，並於11月2日向高雄選委會提出連署人名冊，刻正查對名冊中。

高閔琳罷免案領銜人曾先生於今年9月25日提案，中選會決議後，於11月4日開始連署，依規定須在60天內完成，目前仍在進行中。

(中時 )