恒指開低震盪 國企指數翻紅 10:502020/11/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 道指期貨30日早盤跌逾百點，影響香港恒生指數開低。 恒指30日開低41點報26,853點，截至10點35分，報26,848.25點，下跌46.43點，跌幅0.17％。 國企指數開低9點報10,781點，大陸官方公布11月製造業採購經理人指數優於預期後，國企指數由綠翻紅，現報10,823.01點，上漲32.71點，漲幅0.3％。 (工商 ) #國企指數 #翻紅 #點報 #恒指 #道指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 21企囤工業地 經部開罰並拍賣 04:102020/11/30 財經焦點 利差持續收斂 美短期高收債 買點浮現 04:102020/11/30 投資理財 永續投資夯 報酬率更勝一籌 04:102020/11/30 產業財經 美股四大指數齊揚 台股開盤走揚 09:232020/11/30 財經 印尼越南「零付費」政策需多繳12萬 重症弱勢只能自生自滅 08:162020/11/30 生活 學者指3大爭議 7委員難全身而退 04:102020/11/30 焦點要聞 股價指數期貨贏家專欄－疫苗助陣 道瓊、富時100給力 04:102020/11/30 證券．權證 投資人不甩MSCI雙降權重 台股再創盤中歷史新高 09:072020/11/30 財經 賓大金融教授3理由看好明年美股 道瓊5年後攻上4萬點 09:272020/11/30 財經 13檔物美價廉 法人回頭敲 04:102020/11/30 投資理財 財經熱門新聞 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 印度不友善 陸資轉移造出東南亞新創龍頭 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 高雄男狂買1元塑膠袋洗發票中獎30張 財政部說話了 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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