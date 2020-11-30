道指期貨30日早盤跌逾百點，影響香港恒生指數開低。

恒指30日開低41點報26,853點，截至10點35分，報26,848.25點，下跌46.43點，跌幅0.17％。

國企指數開低9點報10,781點，大陸官方公布11月製造業採購經理人指數優於預期後，國企指數由綠翻紅，現報10,823.01點，上漲32.71點，漲幅0.3％。

(工商 )