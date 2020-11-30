人民幣兌美元中間價30日報6.5782元，較上個交易日（27日）報價6.5755元下跌27個基點，跌幅0.04％。

截至10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.5803元，較上日下午4時30分收報6.5823元上漲20個基點，漲幅0.03％。離岸價報6.5753元，上漲1個基點，漲幅暫時持平。

(工商 )

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