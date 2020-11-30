人民幣中間價小跌27個基點 10:502020/11/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價30日報6.5782元，較上個交易日（27日）報價6.5755元下跌27個基點，跌幅0.04％。 截至10點30分，人民幣兌美元在岸價報6.5803元，較上日下午4時30分收報6.5823元上漲20個基點，漲幅0.03％。離岸價報6.5753元，上漲1個基點，漲幅暫時持平。 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健保費率調幅甲乙兩案都不是 陳時中：偏中間丙案 12:212020/11/30 生活 唐榮12月盤價內銷平盤 外銷漲30美元 14:512020/11/30 財經 拜登經濟團隊 美國進步中心主席譚登傳掌預算局 10:162020/11/30 國際 《韓股》賣壓止不住 KOSPI翻黑 11:082020/11/30 財經 陸新經濟題材 投資亮點 04:102020/11/30 投資理財 櫃買：興櫃競拍波動大 不追高 04:102020/11/30 證券．權證 《半導體》5G手機明年帶旺 外資升台積電目標價 12:332020/11/30 財經 《鋼鐵股》燁聯12月盤價開平高盤 Q4不鏽鋼價續揚 11:592020/11/30 財經 《半導體》陸5G旗艦市場人氣恐輸高通 外資降評聯發科 11:422020/11/30 財經 《商情》市場氣氛樂觀 帶動紐約棉花漲逾1％ 10:002020/11/30 財經 財經熱門新聞 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 華裔電商鞋王火災身亡 致命傷與事故細節曝光 - 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 超惡劣！華晨寧破產也不還錢 優質資產早移轉還發表新車款 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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