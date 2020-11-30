由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(30)日宣布，眾所期待的實力派怪人「鳳凰男」將於 12 月 1 日在遊戲中正式登場！想獲得此強力怪人戰將，絕對不可錯過此次精彩系列活動，英雄們將與「鳳凰男」一起在戰場上大顯身手，體驗浴血鳳凰超強實力！不僅如此，為感謝英雄好手們一路以來的熱情支持與鼓勵， 12 月 1 日繁中版同步推出「冰雪季」主題活動，應景的冰雪主題佈置、冰鏡湖、滑雪場及冬日紀念等主題活動關卡，將讓大家感受濃濃冬日氛圍！參與冬日紀念「冰雪季」限時活動，就有機會獲得限時招募券、S級徽章、等眾多虛寶好禮！官方團隊更加碼推出「地獄的吹雪 冰雪女王」冬日時裝造型，快來搶先換裝體驗！

《一拳超人：最強之男》繁中版 全新冬日紀念主題活動「冰雪季」即將夢幻登場！(圖/掌中新遊提供)

《一拳超人：最強之男》怪人協會的偵察兵「鳳凰男」初登場！獨特角色魅力、技能設定精彩揭曉！

來自怪人協會的鳳凰男，善於空中偵察，於S市襲擊英雄協會高層父子的計畫中登場，企圖拉攏餓狼進入怪人協會。

SSR怪人 鳳凰男

聲優：前田弘喜

系列：超能

陣營：怪人

定位：後排灼燒，再生傷害

技能：

普攻：鳳舞之刃。對單體目標3連擊造成120%攻擊傷害。

絕技：閃烈鳳炎。對後排每名敵人3連擊造成150%攻擊傷害，有70%機率使主目標「灼燒」2回合(100%攻擊力的持續傷害)。

被動：浴火鳳凰。自身受到致命傷害後，觸發「再生」(隊友在場時，下次自己行動前可恢復15%的生命值繼續戰鬥，最多觸發3次)。攻擊時對目標造成自身已損失生命值35%的額外傷害，永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版 怪人協會的偵察兵「鳳凰男」技能設定精彩揭曉！(圖/掌中新遊提供)

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 鳳凰男」限時招募期間專屬活動即將開啟！

【活動1】「SSR怪人 鳳凰男」限時登錄

活動時間：2020.11.30 05:00 - 2020.12.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

「SSR怪人 鳳凰男」限時登錄(圖/掌中新遊提供)

【活動2】「SSR怪人 鳳凰男」限時招募

活動時間：2020.12.01 05:00 - 2020.12.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR怪人 鳳凰男」。

【活動3】「SSR怪人 鳳凰男」角色試煉

活動時間：2020.12.01 05:00 - 2020.12.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「SSR怪人 鳳凰男」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

「SSR怪人 鳳凰男」角色試煉(圖/掌中新遊提供)

【活動4】「SSR怪人 鳳凰男」限時招募回饋

活動時間：2020.12.01 05:00 - 2020.12.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

「SSR怪人 鳳凰男」限時招募回饋(圖/掌中新遊提供)

【活動5】「地獄的吹雪 冰雪女王」冬日造型限時登場

活動時間：2020.12.01 05:00 - 2020.12.15 05:00

活動內容：凡於活動期間至超市時裝區以經費購買「地獄的吹雪 冰雪女王」角色的時裝券，即可成功解鎖獲得該角色全新時裝，累積完成收集時裝角色還可額外獲得相冊獎勵。

相冊收集獎勵

1張：穿戴時自身免傷率+2%

3張：獲得「地獄的吹雪 冰雪女王」手辦

5張：穿戴時自身傷害率+2%

6張：全體角色生命+1%

《一拳超人：最強之男》繁中版 冬日獻禮「地獄的吹雪 冰雪女王」展現女王冰冷神秘魅力，12 月 1 日起應景上架！(圖/掌中新遊提供)

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》繁中版「鳳凰男」限時招募期間限定活動、冰雪季主題活動 12 月 1 日起盛大展開！(圖/掌中新遊提供)

(科技)