日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade and Industry)最新數據顯示，10月零售銷售額年增率為6.4%，不僅是8個月來首見，沒有辜負市場預期外，更是從2月至今，8個月來首次出現增加現象。同時，也寫下自去(2019)年9月以來新高記錄。

分析師指出，10月零售銷售額年增率會如此出色，除景氣看似稍微好轉外，還有另外一個因素。因為從2019年的10月開始，日本消費稅由原本8%漲到10%，東西變貴了情況下，當時讓很多日本人下不了手，故比較基期較低。所以，10月零售銷售若以每個月相比較，10月較9月只增加0.4%，9月又比8月小增0.1%。

今(2020)年在疫情衝擊下，零售銷售成長性除2月還有1.6%年增率，3月到9月這大半年，日本零售銷售年減率從1.9%到13.9%範圍不等，其中4月13.9%最差，6月1.3%受影響較輕微。

10月這次是睽違1年又1個月後，零售銷售再次出現如此強勁表現。需求由負轉正比較明顯的產品為，汽車由負16%遽增變為正16.4%，機器設備由負24.3%暴增為正27.4%。另外，需求恢復速度比較慢的產品，則為成衣飾品由負24.1增為負3.9%，燃料也由負8.1%緩增為負0.6%。

為了延續這個勢頭，讓好不容易稍微爬出泥濘的景氣能保持正向成長，日相菅義偉也指示旗下，研議另輪規模約在20兆到30兆日圓疫情紓困方案，希望加強對環境更為友善投資，以及加速產業數位化，藉此也可改善日本經濟體質。

(時報資訊)