本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼皆調漲200元，型鋼則維持平盤；業者表示，因原料漲勢強勁依舊，為反應成本，本周再調漲廢鋼與鋼筋價格，另外因鋼筋成品價格居高思危，因此市場仍偏向謹慎採購。

本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸8400元，鋼筋調漲200元，報每公噸16400元，鋼筋和廢鋼為連續2周調漲，型鋼則開平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至130.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至337美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸317美元。(商品行情網)

(時報資訊)