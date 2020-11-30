《商情》鋼筋、廢鋼再漲200元 10:512020/11/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼皆調漲200元，型鋼則維持平盤；業者表示，因原料漲勢強勁依舊，為反應成本，本周再調漲廢鋼與鋼筋價格，另外因鋼筋成品價格居高思危，因此市場仍偏向謹慎採購。 本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸8400元，鋼筋調漲200元，報每公噸16400元，鋼筋和廢鋼為連續2周調漲，型鋼則開平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至130.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至337美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸317美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #調漲 #漲至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》連2周升 豐興廢鋼、鋼筋各漲200元 10:512020/11/30 財經 15檔傳產低價股 迎年底行情 04:102020/11/30 證券．權證 台股續上攻 4大類股漲相佳 04:102020/11/30 證券．權證 《商情》運價提振 BDI指數漲近1％ 10:002020/11/30 財經 全台房價 三年半漲逾一成 04:102020/11/30 產業．科技 旺宏、華邦電 資金追捧 04:102020/11/30 證券．權證 《商情》料需求提高 支撐馬來西亞棕櫚油漲逾3％ 10:172020/11/30 財經 NOR走出谷底 大摩升評旺宏 04:102020/11/30 證券．權證 資金充沛 中長多行情強勢 名師：12月攻上萬四 04:102020/11/30 財經要聞 美股11月狂漲 恐偷走耶誕行情 04:102020/11/30 全球財經 財經熱門新聞 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 - 財經 印度不友善 陸資轉移造出東南亞新創龍頭 - 財經 勞動基金慘虧749億 日本央行暴賺1.6兆 專家6字求蔡政府 - 財經 高雄男狂買1元塑膠袋洗發票中獎30張 財政部說話了 - 財經 MSCI權重調整 盤後生效 台股短線 亂流警戒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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