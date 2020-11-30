富邦金(2881)今舉行2021富邦財經論壇，富邦金首席經濟學家羅瑋指出，展望2021年，影響全球經濟與金融市場動向的四大關鍵變數包括：Covid-19疫情發展、美國經貿政策與府會關係、全球貿易與科技衝突、全球央行貨幣政策。然而，直到2023年之前，主要央行都將維持低利率政策不變，因此央行貨幣政策將不具有主導地位，而視實體經濟表現與金融市場動向進行必要性的調整。

羅瑋指出，今年3月全球股市受疫情衝擊，市值降到61.6兆美元，而至上周五全球股市的市值已經升到98.7兆美元，不排除今年底前擴大到100兆美元。

羅瑋表示，明年的外匯市場美元仍將持續弱勢，由於Fed必須持續大量購債融通財政赤字，將壓抑美元走勢。

投資人需留意疫情後續發展、主要央行動向、貿易衝突與地緣政治關係之變化。若全球疫情受控，貿易衝突緩和，新興市場貨幣表現相對較佳。

另外，由於疫情擴散，將持續抑制原物料市場需求，銅和鐵礦砂則基於對政府基建預期而上揚。OPEC+維持減產，油價將呈現區間波動。如果明年下半年疫情受控、全球經濟加速好轉，需留意油價因供需缺口而出現反彈。市場存在的通膨預期、避險需求及美元走勢將牽動貴金屬價格動向。

羅瑋假設2021年經濟走勢可能出現3種情境。第1種情境是全球經濟溫和復甦，由於疫情反覆難控，對全球威脅直到2021年下半年才逐漸緩和。在各國財政刺激與寬鬆貨幣政策下，各國經濟出現溫和復甦態勢。

第2種情境是全球經濟穩健好轉，隨疫苗及藥物順利推出，使疫情自2021年第二季起獲得有效控管，加上美國推出較具規模之財政刺激方案，全球經濟加速回復正軌。

第3種情境是全球經濟微幅擴張，Covid-19疫情再度升溫，加上疫苗上市與廣泛施打時程落後，防疫措施反覆放寬與收緊，影響民間消費與投資信心。另一方面，受到疫情防治與紓困支出之排擠，新一輪美國財政刺激方案中有關基礎建設規模低於預期，進而影響美國及全球經濟復甦力道。

(時報資訊)