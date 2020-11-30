國際廢鋼原料價格持穩走堅，鋼筋大廠豐興(2015)本周廢鋼收購價、鋼筋產品價格均各調漲200元，為連續第二周上漲，累計每公噸各漲500元。

回顧上周，豐興上周廢鋼收購價、鋼筋產品價格都各調漲300元，重啟漲勢。

國際原料價格走堅，買氣穩增，豐興本周續開高盤，廢鋼收購價漲200元至每公噸8400元。鋼筋同步漲200元至每噸1.64萬元。型鋼每公噸基價持平於2萬600元。

國際原料行情持續走高，日本2H廢鋼報價續漲12美元至每噸337美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲7美元至每噸317美元。澳洲鐵礦砂由每公噸129.5美元續漲至130.95美元。

今年隨著台商回流建廠、公共工程等營建需求熱絡，鋼筋需求強勁。展望第四季鋼價，除了進入傳統旺季外，依過往經驗，國際廢鋼價格經常因冬季凍港，供給減少帶動漲價效應，進而推升鋼筋價格上漲。

(時報資訊)