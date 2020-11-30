路透引述一份文件以及消息人士透露，美國總統川普將把中芯國際和中國海洋石油加入與大陸解放軍有關聯公司的制裁黑名單中，限制他們獲得美國的投資。這使當選總統拜登上任前夕，美陸緊張關係升級。美國國防部未回覆置評要求。

本月稍早前，路透報導了華盛頓準備認定另外4家陸資公司為受大陸軍方支持的公司，以限制美國投資者對它們進行投資，使受影響的大陸企業數量增至35家。

報導稱，暫時不清楚新的名單何時將在美國聯邦政府官報(Federal Register)中公佈。但據這份文件和3位消息人士，除了中芯國際和中國海洋石油外，該名單還包括China Construction Technology Co、中國國際工程諮詢有限公司。

尋求連任的川普總統在大選中失敗，他把中芯國際和中海油加入美國防部黑名單，此舉以及類似政策被看作是尋求強化對大陸的強硬立場，並在國會兩黨對大陸的敵對氛圍下，把即將上任的民主黨總統拜登置於對大陸的強硬立場中。

美國認為，大陸努力支持企業將新興民用科技用於軍事用途。該名單也是美國針對大陸這種做法所採取的廣泛舉措的一部分。

路透上周報導，川普政府正接近宣佈89家大陸太空及其他領域的企業與軍方有關係，將限制他們採購美國一系列產品及技術。

中芯國際早已成為華盛頓瞄准的目標。9月美國商務部對該公司實施出口限制，之前認定供應給該公司的設備可能被用於軍事目的，這是「不可接受的風險」。

這份「中共軍方企業」名單是根據1999年的法律編制。這項法律要求五角大樓編制一份由中國大陸軍方「擁有或控制」的企業名單。今年稍早，海康威視、中國電信和中國移動被加入這份名單。

(中時 )