WBC在表演賽後頒發給泰森(右)與小瓊斯各一條冠軍腰帶。即使泰森打贏了，表演賽已經內定結果是「平手」。（美聯社資料照）
WBC在表演賽後頒發給泰森(右)與小瓊斯各一條冠軍腰帶。即使泰森打贏了，表演賽已經內定結果是「平手」。（美聯社資料照）

「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)重返擂台與小瓊斯(Roy Jones Jr)對打8回合，雖然名為表演賽而不講勝負，大家都看出是泰森贏了。兩人體力自然不比年輕時候，但賽後發言的泰森顯得游刃有餘，小瓊斯則是一開口就上氣不接下氣。

美國媒體各自評分，一致認為泰森獲勝，在8個回合中小瓊斯勉強只拿下1個回合。比賽數據顯示，小瓊斯出拳236次只命中37拳(16%)。泰森出拳193次命中67拳(35%)。其中泰森的重擊出手137次命中57拳(42%)，也就是他近身的重拳命中率極高。

除了第6回合相同，泰森每一回合的命中拳數都比較多。特別是泰森鎖定身體攻擊，多達35拳打在對手身上，造成小瓊斯體力迅速耗損，無法展開速度戰，小瓊斯只打到泰森身體4拳。

《SB Nation》分析兩人的體格年齡差不多，泰森表現卻好得多，原因是泰森的拳擊風格更有效率，正面迎敵與近身勾拳對打，消耗體力少，年紀大了也不易退化，足以做為拳擊教材。泰森狂攻身體令小瓊斯吃不消，小瓊斯說：「我只有6塊腹肌，你要有12塊腹肌才能擋住泰森的拳頭。」

FOX體育評論指出，泰森為了避免KO對手才不往臉上打。畢竟是表演賽，而且兩人都超過50歲。如果要看殘酷的KO，前面那場奈特羅賓生(Nate Robinson)已經親身示範過了。WBC裁決泰森與小瓊斯平手，先前說好的「前線冠軍」則是發給他們一人一條。

鐵拳沒生鏽 泰森8回合戰平小瓊斯
網紅KO灌籃王 泰森大讚：給他冠軍腰帶

(中時新聞網)

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