WBC在表演賽後頒發給泰森(右)與小瓊斯各一條冠軍腰帶。即使泰森打贏了，表演賽已經內定結果是「平手」。（美聯社資料照）

Watching Mike Tyson fight Roy Jones Jr. with commentary from Snoop Dog felt like I’d eaten too much cheese before bed and had the most obscure dream. Still not sure if it actually happened #tysonvsjones pic.twitter.com/eyw8MY577N — Will Perry 🎬 (@willperryTV) November 29, 2020

「鐵拳」麥克泰森(Mike Tyson)重返擂台與小瓊斯(Roy Jones Jr)對打8回合，雖然名為表演賽而不講勝負，大家都看出是泰森贏了。兩人體力自然不比年輕時候，但賽後發言的泰森顯得游刃有餘，小瓊斯則是一開口就上氣不接下氣。

美國媒體各自評分，一致認為泰森獲勝，在8個回合中小瓊斯勉強只拿下1個回合。比賽數據顯示，小瓊斯出拳236次只命中37拳(16%)。泰森出拳193次命中67拳(35%)。其中泰森的重擊出手137次命中57拳(42%)，也就是他近身的重拳命中率極高。

除了第6回合相同，泰森每一回合的命中拳數都比較多。特別是泰森鎖定身體攻擊，多達35拳打在對手身上，造成小瓊斯體力迅速耗損，無法展開速度戰，小瓊斯只打到泰森身體4拳。

《SB Nation》分析兩人的體格年齡差不多，泰森表現卻好得多，原因是泰森的拳擊風格更有效率，正面迎敵與近身勾拳對打，消耗體力少，年紀大了也不易退化，足以做為拳擊教材。泰森狂攻身體令小瓊斯吃不消，小瓊斯說：「我只有6塊腹肌，你要有12塊腹肌才能擋住泰森的拳頭。」

FOX體育評論指出，泰森為了避免KO對手才不往臉上打。畢竟是表演賽，而且兩人都超過50歲。如果要看殘酷的KO，前面那場奈特羅賓生(Nate Robinson)已經親身示範過了。WBC裁決泰森與小瓊斯平手，先前說好的「前線冠軍」則是發給他們一人一條。

(中時新聞網)