正妹網紅家家（王盈）在直播中內衣滑落，當眾走光露兩點，引發外界熱議，家家也緊急關閉instagram。有網友好奇詢問，家家歷經多次風波，以外型來看還能當另一半嗎？眾多網友給出的答案竟然差不多。

有名網友29日於PTT發文提問，「露點的家家，先撇除整型之類的，就以現在的顏值來說，給你們當女友、老婆，你們要嗎？」他認為家家無論外型或身材，都是PR95以上的極品等級，照理來說應該還是很搶手。

但是，許多網友卻不這麼認為，毫不留情地吐槽，「太油了」、「兩顆鐵蛋…」、「假奶就穿衣服好看，脫掉變金剛奶」、「太假掰，適合玩玩，娶來當老婆出頭會很多」、「微笑久了會累吧」、「抱歉，不是洋娃娃」，只有少部分網友表示還行，甚至還有人認錯，「我以為是唱歌的家家。」

網友反應幾乎一面倒。（圖／翻攝PTT）

家家26日在直播中露點，隨著重啟instagram，最新的144秒影片也流出，原來她疑似為了10萬表演不遮臉換泳衣，卻在過程中不慎走光，目前帳號持續關閉中，並將「家家」2字除名，僅保留「王盈」，被外界解讀想斷開露點風波，仍新增大量的粉絲追蹤，從13萬飆漲到16.4萬。

(中時新聞網)