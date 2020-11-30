美國大選結束後不確定性下降，加上新冠疫苗研發有突破性利多刺激下，全球風險偏好情緒升溫，資金持續流入高收益債市，國泰投顧表示，目前中型企業信用利差較大型高收益債券多出225個基本點，隱含一定收斂空間，投資價值顯現，是可以留意的投資標的之一。

根據美銀美林引述EPFR統計顯示，今年以來高收益債基金淨流入超過400億美元，資金行情將持續成為高收益債市的重要追捧力量，原本漲勢較為落後的中小型高收益發行企業也出現落後補漲動能。

國泰投顧認為，今年低利環境挹注了市場流動性，加上預期明年企業獲利回升，將有助於高收益發債企業財務槓桿改善。考量全球高收益企業違約家數開始趨緩與各國央行擴大財政政策，高收益債利差未來3至6個月仍有收斂機會，特別是中型企業高收益債券，中型企業高收益債券，是較少人關注的機會點，目前其信用利差較大型高收益債券多出225個基本點，也高於過去100至150個基本點的平均水準，隱含一定的收斂空間，投資價值顯現。

國泰投顧表示，中型企業高收益發行企業資訊流量偏低，市場很容易加以忽略，或是偏向低估個股前景，所以中型企業高收益債券相較於大型企業高收益債券通常具有高出100至150基本點的收益率優勢。此外，統計2001年至今，中型企業高收益債券近20年年化報酬率為33.9％，勝過大型企業高收益債券年化報酬率33.0％。其實中型企業高收益債券違約率並不如一般人想像那樣高，過去20年平均違約率為4.76％，也低於大型企業高收益債券平均違約率4.92％。

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