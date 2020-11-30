《紫色飛行》是交通系列繪本的第３冊，透過新銳藝術家蔡馥榕的魔幻寫實繪圖風格，創作出充滿想像力的紫斑蝶故事。（高公局提供）

人們透過「國道讓蝶道」等保育措施，守護紫斑蝶平安回家。（高公局提供）

交通部30日發表《紫色飛行》繪本，故事以紫斑蝶為主角，闡述紫斑蝶群春天北返之路，因與國道交集險象環生；人們透過「國道讓蝶道」等保育措施，守護紫斑蝶平安回家的故事。交通部高速公路局長趙興華也現身新書發表會，與現場的大小朋友們分享這段溫馨感人的旅程。

交通部指出，高速公路局自2007年即展開紫斑蝶保育工作，陸續利用種植植栽、架設防護網，並於每年清明節前後，當大量紫斑蝶飛越時，封閉特定路段外側車道，以提高紫斑蝶飛行高度、避開車輛氣流，守護了紫斑蝶的返鄉旅程，並為臺灣交通生態保育與環境的永續發展而努力。

交通部表示，除高公局外，觀光局各風管處也投入紫斑蝶保育，在紫斑蝶遷徙沿線風景區栽植「蜜源植物」，營造適合紫斑蝶棲息的環境，讓紫斑蝶的遷徙旅途更加順遂，也讓造訪風景區的民眾有機會看到紫斑蝶飛舞的姿態。

《紫色飛行》是交通系列繪本的第3冊，本書透過新銳藝術家蔡馥榕的魔幻寫實繪圖風格，及多項文學獎得主光風的親切溫暖文字，創作出充滿想像力的紫斑蝶故事；繪本中所出現的各項動植物及故事內容，亦特別邀集國內相關生態及兒童文學專家學者協助審閱把關，並將紫斑蝶棲地保育及飛越國道的保護措施，收錄於知識頁面中，讓讀者在閱讀故事的同時，獲得許多生態保育相關知識。

交通部說，繪本在封面及封底設計了蝶河拉頁，配合書中紫斑蝶飛越國道畫面，呈現蝶河延伸效果；兩旁拉頁設計卡榫互接架起，可展現蝴蝶於空中飛舞之立體畫面，而拉頁部分鏤空的設計於燈光下可呈現蝶影效果，以感受波光粼粼的美麗紫色河流。

交通部高速公路局長趙興華特別透過《紫色飛行》新書發表會，與現場大小朋友們互動及分享，推廣生態保育與落實環境永續理念。《紫色飛行》即日起上架販售，並於2020年11月30日~12月10日於高速公路局臉書粉專「高速小飛力」舉辦 「留言抽繪本活動」，歡迎民眾踴躍參加。

高公局強調，另外在國道3號南投服務區亦有繪本情境布置，歡迎民眾前往找尋紫斑蝶的蹤跡，一同拍照打卡。

(中時 )