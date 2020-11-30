台灣面臨56年來最嚴重乾旱，導致部分縣市大規模缺水與農業停灌，學者表示，早災與停灌在科學上已證明不是偶發，極端天氣的頻率也越來越高。根據研究指出，20年後台灣春季降雨量可能減少13.2％，連續乾日天數會是現在的1.5倍，乾旱危機將持續擴大，政府、企業與社區必須大幅提高溫室氣體減量對策來因應。

國內水情持續嚴峻，農委會與經濟部日前已宣布明年嘉南地區灌區停灌，桃竹苗台中等地最快恐怕也將在12月中旬宣布停灌，學專家今(30)日於立法院召開記者會表示，氣候變遷已是常態，極端氣候正威脅全世界。

中央研究院環境變遷研究中心副主任許晃雄表示，根據中研院環境變遷研究中心執行的「台灣未來的乾早問題與因應」研究計畫，推估2040至2060年台灣的乾旱趨勢，20年後春季降雨量可能減少13.2％，連續乾日天數會是現在的1.5倍，乾旱熱點會是在北部，而北部主要河川集水區未來雨量、流量在春季的減少最為明顯。

另外在氣候變遷的影響下，石門灌區及桃園灌區的農業缺水率可能超過40％，北部地區的整體供水能力則會下降24％。

台大社會系副教授劉仲恩表示，氣候變遷可能會大幅改變台灣的農業產業面貌，2019年荔枝，龍眼因為氣溫過高不開花結果，產量降了近9成；氣候變遷也可能使病媒蟲的活動範圍延伸，擴大疾病傳染，最明顯的是台灣的登革熱可能不再僅於春夏流行，範圍也會從南漸往北移動。

劉仲恩提到，氣候變遷往往造成責任不平等，台灣大多數的排碳來自工業部門，強調「若沒有更強力的工業節能，個人努力再多也無濟於事。」

民進黨立委洪申翰說，今年夏季創下39.7度高溫紀錄，自然科學界不斷提出新的氣候科學證據強調改變已無時間蹉陀，但政治體系目前的行動還還是相當緩慢，不少部會還存有僥倖念頭，沒有意識到危機的急迫性與嚴重性。

(中時 )