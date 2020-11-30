究竟熱火能否真正搶到大牌球星呢？《邁阿密先驅報》記者巴瑞傑克生30日爆料，假如接下來幾周內，「字母哥」阿提托康波決定跟公鹿完成5年2.28億美元頂薪續約的動作，熱火已經提前準備好補強「備胎」人選，那就是巫師後衛畢爾。

熱火先前招攬阿提托康波的動作明顯，畢竟他們很想找到一名頂級球星來跟吉米巴特勒、阿德巴約等主力聯手，加上字母哥與阿德巴約同屬一家經紀公司，讓熱火自認很有機會搶到字母哥，可惜隨著公鹿積極補強，字母哥離隊機率大減。

根據巴瑞傑克生爆料，既然搶到阿提托康波機率變小，熱火也提前做好備胎準備，變成跟其他球隊一起爭搶上季場均30.5分的畢爾，儘管畢爾曾說過想要長留巫師，卻也坦承自己只跟巫師完成短期續約，就是考慮到隨時有可能走人。

巫師最近也捲入想跟火箭交易韋斯布魯克的謠言當中，甚至傳出畢爾要求巫師高層用沃爾去跟火箭交易韋斯布魯克，再次掀起巫師內部暗潮洶湧的風聲，假如畢爾在這次搶當巫師一哥的內鬥當中落敗，或許也將促成他離開巫師的重要契機。

(中時 )