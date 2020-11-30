劉姓男子今年初在捷運站前看到1名女子騎U-Bike與他擦身而過，他竟伸手襲胸還扯下她胸罩，讓她在大庭廣眾下呈現赤裸上半身，一審依強制猥褻罪判刑10月，二審加重改判11月，最高法院駁回上訴定讞。他另涉性騷部分已遭判刑5月，可易科罰金確定。

今年2月24日上午9點多，劉姓男子在府中捷運站2號出口附近，趁被害女子不及抗拒之際，徒手抓捏觸摸她胸部，她發現遭性騷擾後因氣憤抓住劉的衣領質問為何襲胸，他則惱羞成怒反問她有何證據證明其有襲胸，雙方因而發生拉扯。

劉男用手毆打她頭部及背部，又將她壓制在地上，被害女子為能脫逃，即徒手抓捏他的生殖器，藉此乘機脫逃並大聲呼救，但馬上遭劉抓回來後壓制在地繼續毆打，並不顧她反抗及民眾大聲喝斥，以雙手抓住她上衣及胸罩後用力扯下。

一審依強制猥褻罪將劉男判囚10月，二審考量他有多次性騷擾前科紀錄，竟仍不知悔改，他致使被害人在大庭廣眾下呈上半身赤裸，造成她身心嚴重受創，於案發後持續接受心理諮商治療，加重改判11月，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )